Сергей Стаднюк

В четверг молодежная сборная Украины начнет борьбу на Евро-2025 (U-21). В первом туре группы D «сине-желтые» сыграют со сверстниками из Дании. Формат турнира – классический, а значит из каждого квартета выйдут в плей-офф по две команды. И именно датчан считают основным конкурентом команды Унаи Мельгосы за вторую позицию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Также в группе Украины между собой сыграют фаворит и явный аутсайдер – Нидерланды и Финляндия. Матч начнется в 22:00. Официальным транслятором турнира в Украине является MEGOGO. Матчи сборной Украины также покажет Суспільне и канал MEGOGO Спорт в Т2.

19:00 | U-21. Украина – Дания. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Финляндия – Нидерланды. Прямая трансляция

Также 12 июня пройдут матчи в группе B. Сыграют два фаворита Евро. Германия встретится со Словенией, а Англия с Чехией.

22:00 | U-21. Германия – Словения. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Чехия – Англия. Прямая трансляция