Украина стартует на международном турнире, матчи Англии, Нидерландов и Румынии. Что посмотреть 7 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня субботы
около 13 часов назад
Суббота снова станет днем сборных. Состоятся матчи отбора на чемпионат мира, а также товарищеские игры.
В европейской квалификации самыми интересными будут четыре встречи. В группе K Англия на выезде сыграет с Андоррой, а Албания примет Сербию. Потеряют ли «Три льва» очки впервые? В квинтете G Нидерланды начнут борьбу в выездном матче с Финляндией. Австрия вступит в игру в группе H, команда Ральфа Рангника примет Румынию Мирчи Луческу.
19:00 | Андорра – Англия. Прямая трансляция
21:45 | Австрия – Румыния. Прямая трансляция
21:45 | Албания – Сербия. Прямая трансляция
21:45 | Финляндия – Нидерланды. Прямая трансляция
Завершится день вишенкой на торте – матчем сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва стартуют на товарищеском турнире Canadian Shield. «Сине-желтые» сыграют с хозяевами – командой Канады. Согласно регламенту, в случае ничьей начнется серия пенальти. В таком случае победитель получит два очка, а проигравший – одно.
22:30 | Канада – Украина. Прямая трансляция
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