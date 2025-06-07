Украина стартует на международном турнире, матчи Англии, Нидерландов и Румынии. Что посмотреть 7 июня?

Сергей Стаднюк

Суббота снова станет днем сборных. Состоятся матчи отбора на чемпионат мира, а также товарищеские игры.

В европейской квалификации самыми интересными будут четыре встречи. В группе K Англия на выезде сыграет с Андоррой, а Албания примет Сербию. Потеряют ли «Три льва» очки впервые? В квинтете G Нидерланды начнут борьбу в выездном матче с Финляндией. Австрия вступит в игру в группе H, команда Ральфа Рангника примет Румынию Мирчи Луческу.

Завершится день вишенкой на торте – матчем сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва стартуют на товарищеском турнире Canadian Shield. «Сине-желтые» сыграют с хозяевами – командой Канады. Согласно регламенту, в случае ничьей начнется серия пенальти. В таком случае победитель получит два очка, а проигравший – одно.

22:30 | Канада – Украина. Прямая трансляция