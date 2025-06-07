Украина стартует на международном турнире, матчи Англии, Нидерландов и Румынии. Что посмотреть 7 июня?

Расписание футбольных трансляций игрового дня субботы

около 13 часов назад

Фото - УАФ
Фото - УАФ
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Суббота снова станет днем сборных. Состоятся матчи отбора на чемпионат мира, а также товарищеские игры.

В европейской квалификации самыми интересными будут четыре встречи. В группе K Англия на выезде сыграет с Андоррой, а Албания примет Сербию. Потеряют ли «Три льва» очки впервые? В квинтете G Нидерланды начнут борьбу в выездном матче с Финляндией. Австрия вступит в игру в группе H, команда Ральфа Рангника примет Румынию Мирчи Луческу.

19:00 | Андорра – Англия. Прямая трансляция

21:45 | Австрия – Румыния. Прямая трансляция

21:45 | Албания – Сербия. Прямая трансляция

21:45 | Финляндия – Нидерланды. Прямая трансляция

Збірна України1

Завершится день вишенкой на торте – матчем сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва стартуют на товарищеском турнире Canadian Shield. «Сине-желтые» сыграют с хозяевами – командой Канады. Согласно регламенту, в случае ничьей начнется серия пенальти. В таком случае победитель получит два очка, а проигравший – одно.

22:30 | Канада – Украина. Прямая трансляция

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