Украина сыграет с Италией и Англией в отборе на Евро-2024
Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2024.
«Сине-желтые» были в третьей корзине и в соперники попали не самые простые команды.
Украина сыграет в группе С.
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Германия, как хозяин турнира, отбор пропускает.
Игры пройдут с марта по ноябрь 2023-го года. А в марте 2024-го пройдут стыковые встречи.
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