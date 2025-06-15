Молодежная сборная Украины одержала победу во втором туре группового раунда чемпионата Европы U-21, обыграв команду Финляндии со счетом 2:0.

Подопечные Уная Мельгосы действовали слаженно и уверенно, контролируя ход игры и создавая острые моменты. На 28-й минуте Владислав Ванат удачно сыграл на добивании после сейва вратаря и открыл счет.

А в начале второго тайма Максим Брагару воспользовался ошибкой вратаря финнов на выходе и удвоил преимущество синьо-желтых. Гол был подтвержден после просмотра VAR.

Финляндия имела несколько моментов для взятия ворот, однако Руслан Нещерет продемонстрировал отличную реакцию и сохранил свои ворота в неприкосновенности. В конце встречи вторую желтую карточку и был удален с поля ведущий хавбек синьо-желтых Владимир Бражко.

После двух туров Украина имеет три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф Евро-2025. В третьей игре украинцы встретятся с Нидерландами.

Евро U-21. Группа D. 2 тур

Финляндия U21 – Украина U21 0:2 (Ванат 28, Брагару 49)

Удаление: Бражко (Украина) 90+1