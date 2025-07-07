Испанский Вальядолид зимой 2025 года делал предложение относительно украинского вингера Карабаха Алексея Кащука. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Журналист Фуад Алекперов сообщил, что Кащук якобы недоволен своим игровым временем и может покинуть Карабах. Из того, что я знаю, Алексей Кащук опровергает все эти слухи.

Зимой, как я узнал, у него было очень неплохое предложение от испанского Вальядолида, но, внимание, аренда. В Карабахе подумали, что зачем отпускать игрока зимой, чтобы потом возвращать его летом.

Да, последний сезон у Кащука был, возможно, не идеальный – 8 + 7. Хотя, наверное, и не провал. Просто игрового времени действительно было немного. Но на данный момент никаких предпосылок, никакой основы говорить о том, что он покидает Карабах, на самом деле не существует.