Павел Василенко

Украинский защитник Орест Лебеденко, который недавно покинул Визелу, сменил клубную прописку в Португалии.

Левый фулбек стал игроком Витории Гимараинш, перейдя на правах свободного агента, сообщает пресс-служба команды. Контракт между сторонами подписан на три года.

Лебеденко за два сезона в Визеле сыграл 57 матчей, забив пять мячей и сделав девять результативных передач.

Витория Гимарайнш заняла шестое место элитного португальского дивизиона по итогам сезона.