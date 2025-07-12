Бывший футболист польской Лехии Максим Хлань в последний момент отказался от перехода в турецкий Эюпспор, несмотря на предварительное соглашение с клубом. Как сообщает Ajansspor, украинец имеет другой потенциальный вариант — он готов рассмотреть предложение от представителя турецкой Суперлиги Газиантепа.

22-летний экс-вингер молодежной сборной Украины, который недавно стал свободным агентом после завершения контракта с Лехией (Гданьск), уже начал переговоры с новым клубом. В сезоне 2024/25 Хлань провел 30 матчей на клубном уровне, отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Максим также входит в сферу интересов бельгийского Лёвена и американского клуба Ди-Си Юнайтед. Однако именно возможность остаться в Турции на уровне элитного дивизиона на данный момент выглядит наиболее приоритетной для украинца.