Отечественный тренер Олег Федорчук поделился анализом победы молодежной сборной Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) и поделился ожиданиями от заключительной игры квартета против Нидерландов.

Первый тайм наша сборная провела практически идеально. Единственное, что беспокоило и отвлекало – это наличие двух левоногих центральных защитников. Если мяч попадал к Батагову, то он довольно часто отдавал назад на Михавка, из-за чего мы больше атаковали именно левым флангом. Батагову было неудобно играть против финнов правого центрального защитника – это бросалось в глаза. Он много коротких передач отдавал, потому что делать диагонали с его позиции удобнее правой ногой, а он – все-таки левша. В целом сборная очень солидно выглядела в первом тайме.

А вот вторая половина игры – это повторение заключительных 45 минут предыдущего матча с Данией (2:3). Финны на один гол все-таки наиграли по совокупности моментов, нужно быть честным. Но атаки Финляндии были преимущественно статичными, а мы в обороне надежно сыграли. Здесь нужно отметить и Нещерета, который не нервничал и произвел солидное впечатление своими действиями.

Команда забила свои два мяча. Возможно, не такие уж и красивые где-то, но абсолютно заслуженные, если смотреть на саму игру. После этого мы где-то успокоились и стали играть вторым номером, а это нам подходит. Если бы Волошин и Рубчинский правильно распорядились своими моментами, то счет мог быть еще больше. Хватало моментов на самом деле, много контратак мы не довели до качественного завершения.

Даже отдав инициативу, мы имели больше возможностей, чтобы забить. Значит стратегически мы делали все правильно, нужно лишь улучшать реализацию.

Что улучшила Украина? Во-первых, Ярмолюк укрепил нашу среднюю линию – это факт. Во-вторых, мы играли фактически с тремя центральными защитниками, потому что Козик – это номинально центрбек, хотя он и имеет опыт игры на правом фланге обороны. Именно это позволило нам сыграть надежнее и компактнее.

Прогнозы – дело неутешительное, а тем более, что речь идет о турнире молодежных команд. Я смотрел матч Финляндии с Нидерландами. Как по мне, это две примерно равные команды. В первом тайме финны мне даже больше понравились. Поэтому нам точно не стоит бояться сборной Нидерландов. Все в наших руках, – заявил Федорчук в интервью «Украинскому футболу».