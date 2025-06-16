Отечественный тренер Олег Федорчук после победы молодежной сборной Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) прокомментировал мнение о том, что игра «молодежки» является более целостной, чем то, что демонстрируют подопечные Сергея Реброва.

Ну, вот почему меня огорчает игра команды Реброва? Потому что там не видно концепции. Смотри, ты заходишь в магазин – Adidas – и понимаешь, какие вещи там продаются, для какого они стиля. Ты заходишь в Reebok – всё понятно. И, глядя на игру молодёжки, тебе тоже всё понятно!

У команды Мельгосы есть своё лицо, собственный рисунок игры, там раскрываются игроки. Работа тренерского штаба молодёжной сборной Украины мне нравится гораздо больше, чем работа тренерского штаба национальной команды.

Хотя я и не сторонник иностранных специалистов, но нужно говорить правду. Отбор молодёжка провела очень уверенно, и эти два матча на Евро сыграла на хорошем уровне, даже несмотря на поражение от Дании. Мне кажется, что у тренерского штаба Мельгосы есть очень хорошие перспективы.

Включение игроков U-21 в национальную сборную? Я помню историю с молодёжного чемпионата Европы-2011. На тот момент главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин присутствовал на турнире и сказал: «Здесь некого смотреть». А через полгода половина из состава молодёжки была в национальной команде:) Хотя та молодёжная сборная провалила турнир, последнее место в группе заняла, но сколько известных игроков оттуда вышло.

Мы должны понимать, что нынешняя молодёжная сборная Украины – будущий костяк национальной команды. И это не то, что у нас длится смена поколений, нет. Это объективная реальность. На сегодняшний день в молодёжке хватает перспективных, раскованных ребят, которые тактически очень подкованы и креативны. Возможно, ещё одного хорошего форварда не хватает для конкуренции. А так молодёжка очень гармонично выглядит, – сказал Федорчук в интервью «Украинскому футболу».