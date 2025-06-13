Украинский защитник покинул португальский клуб
Заслуженное повышение
около 1 часа назад
Защитник Визелы Орест Лебеденко покинул португальский клуб, сообщает пресс-служба местной команды.
Украинец за два сезона в клубе демонстрировал образцовое поведение и выдающийся профессионализм, даже когда был травмирован и не мог внести свой вклад в команду в последних играх сезона.
Украинец за два сезона в клубе сыграл 57 раз, забив 5 голов и сделав 9 результативных передач.
Ранее мы сообщали, что Лебеденко договорился о переходе в Виторию Гимарайнш, которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Португалии.
В Украине Лебеденко играл за Карпаты и Олимпик, а за пределами родины попробовал себя в Испании (Луго, Депортиво).