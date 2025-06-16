Сергей Стаднюк

Сразу три клуба с украинцами сыграют на Клубном чемпионате мира в понедельник, 16 июня. Однако принять участие в играх сможет максимум один из них.

Вингер Челси Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от соревнований из-за допингового скандала. Против его команды в группе D также не сыграет защитник Артем Смоляков. Экс-игрок Ингульца и Полесья находится в составе молодежной сборной Украины на Евро-2025 (U-21).

В группе C Бенфика должна догонять Баварию, которая уничтожила Окленд Сити (10:0). Соперником команды голкипера Анатолия Трубиных станет аргентинский гранд Бока Хуниорс. Участие украинца под вопросом. Он ездил в составе национальной сборной на товарищеский турнир Canadian Shield. Тренерский штаб может придержать вратаря.