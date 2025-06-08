УПЛ объявила лучшего тренера сезона 2024/25
Специалист достиг исторического результата
около 11 часов назад
Фото: ФК Александрия
Звание лучшего тренера УПЛ сезона 2024/25 после традиционного опроса клубов получил наставник Александрии Руслан Ротань. На втором месте – тренер Динамо Александр Шовковский, тренер Кривбасса Юрий Вернидуб – на третьем.
Под руководством Ротаня Александрия завоевала историческое серебро – наивысшее достижение в клубной истории. После шестилетнего перерыва команда снова будет играть в еврокубках, представляя Украину на международной арене.
В новом сезоне Ротань будет главным тренером житомирского Полесья.