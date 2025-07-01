УПЛ опубликовала расписание матчей первого тура сезона 2025/26
Кампания стартует в начале августа
37 минут назад
Пресс-служба УПЛ сообщила, что сегодня было сформировано расписание матчей Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26 с помощью электронной системы УПЛ.
Базовая дата первого тура – 2 августа, а заключительный, 30-й, должен быть сыгран 29 мая 2026 года.
Календарь Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26
1-й тур. 02.08.2025
Рух (Львов) – СК Полтава
Карпаты (Львов) – Полесье (Житомир)
Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь (Киев)
Верес (Ровно) – Динамо (Киев)
Заря (Луганск) – ЛНЗ (Черкассы)
Кудривка – Александрия
Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог)
Эпицентр (Каменец-Подольский) – Шахтер (Донецк)
О окончательных датах и времени начала матчей, а также о составах судейских бригад тура, будет сообщено позже.
Полное расписание УПЛ сезона 2025/26 смотрите на официальном сайте организации.