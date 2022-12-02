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Уругвай уверенно переиграл Гану, но вылетел с ЧМ-2022, имея одинаковую разницу мячей с Кореей

Команде Суареса совсем немного не хватило
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 19:12
Уругвай уверенно переиграл Гану, но вылетел с ЧМ-2022, имея одинаковую разницу мячей с Кореей
Фото - AFP

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Уругвая переиграла Гану.

Судьбу встречи решили два гола де Арраскаэты в первом тайме. На второй мяч ему ассистировал Луис Суарес.

Еще при счете 0:0 Айю не реализовал пенальти. Таким образом, для выхода в плей-офф уругвайцам хватало одного мяча, но больше взятий ворот зрители не увидели.

Уругвай набрал 4 очка и отстал от Южной Кореи в группе H по числу забитых мячей при равной разнице. Португалия вышла с первого места, Гана с тремя пунктами – аутсайдер.

ЧМ-2022. Группа H, третий тур

Гана – Уругвай 0:2

Голы: де Арраскаэта, 26, 32

Гана: Ати-Зиги, Баба, Салису, Амарти, Алиду, Самед (Кьерех, 72), Партей, Д. Аю (Букари, 46), А. Аю (Сулемана, 46), Кудус (Фатаву, 90+8), Уильямс (Семеньо, 72).

Уругвай: Рочет, Оливера, Коатес, Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур (Весино, 34), де Арраскаэта (Каноббио, 80), Нуньес (Гомес, 80), Суарес (Кавани, 66), Пеллистри (де ла Крус, 66).

Предупреждения: Сулемана, 85, Сейду, 90+9 – Нуньес, 19, Суарес, 60, Коатес, 86

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Южной Кореи (футбол) сборная Уругвая (футбол) сборная Ганы (футбол)

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