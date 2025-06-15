Атакующий полузащитник Байера и сборной Германии Флориан Вирц близок к переходу в Ливерпуль, сообщает Sky Sports.

Чемпион Англии готов потратить рекордные в истории клуба 150 миллионов евро. Звёздный новичок Ливерпуля будет зарабатывать в новом клубе 15 миллионов евро в год плюс бонусы.

Вирц в зарплатной ведомости мерсисайдцев уступит только звёздным Мохамеду Салаху и защитнику Вирджилу ван Дейку.

За Вирца также боролась Бавария, но ещё в мае стало известно, что сам футболист склоняется к переходу именно в Ливерпуль.

В прошлом сезоне Вирц хавбек провел в футболке Байера 45 матчей: 16 голов, 15 ассистов.