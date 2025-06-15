В Англии озвучили, сколько будет зарабатывать Вирц в Ливерпуле
Флориан Вирц станет третьим самым высокооплачиваемым игроком Ливерпуля после перехода из Байера```
около 1 часа назад
Флориан Виртц / Фото - Байер Леверкузен
Атакующий полузащитник Байера и сборной Германии Флориан Вирц близок к переходу в Ливерпуль, сообщает Sky Sports.
Чемпион Англии готов потратить рекордные в истории клуба 150 миллионов евро. Звёздный новичок Ливерпуля будет зарабатывать в новом клубе 15 миллионов евро в год плюс бонусы.
Вирц в зарплатной ведомости мерсисайдцев уступит только звёздным Мохамеду Салаху и защитнику Вирджилу ван Дейку.
За Вирца также боролась Бавария, но ещё в мае стало известно, что сам футболист склоняется к переходу именно в Ливерпуль.
В прошлом сезоне Вирц хавбек провел в футболке Байера 45 матчей: 16 голов, 15 ассистов.