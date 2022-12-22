В «Барселоне» сомневаются в Фати и могут его продать

Каталонцы могут поспешить, пока цена на игрока не упала

Ансу Фати / Фото: Marca

По информации источников издания Culemania, в течение следующих недель талант «Барселоны» Ансумане Фати может быть выставлен на трансфер.



20-летний испанец не смог заменить Лионеля Месси и потерял место в стартовом составе «Барселоны» и сборной Испании.

В чемпионате Испании Фати сыграл в 14 матчах, из которых лишь в пяти вышел в старте. На его счету 3 гола и 3 ассиста.

В «Барселоне» считают, что Фати не хватает скорости и уверенности. Он мог бы сыграть центральным нападающим, но у него мало шансов вытеснить со старта Роберта Левандовски.

Агент Фати Жорже Мендеш уже сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорту о своей обеспокоенности. Каталонцы же ответили, что если ситуация не изменится, то клуб готов рассмотреть предложение – около 80 миллионов евро.

Также уход Фати будет выгоден клубу с экономической точки зрения, поскольку зарплата игрока составляет около 12 миллионов евро в год.