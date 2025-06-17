Главный тренер Черноморца Александр Кучер подтвердил вхождение бывшего голкипера Александра Рыбки в свой штаб, а также рассказал о ситуации в команде перед стартом подготовки к Первой лиге. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Все соскучились по работе. Уже отдохнули. Все рады видеть друг друга. Очень приятно, когда атмосфера хорошая на тренировке. Главное, чтобы так и оставалось все. Чтобы сохранялось эмоциональное состояние. Будем дальше работать. Да, пока что не все уехали. Но с легионерами мы на связи. В частности, ждем в ближайшее время возвращение Гио, Анеля Райса. Ждем в конце месяца, может немного раньше Ярослава Ракицкого.

Сейчас с нами находятся несколько игроков на просмотре. Пока давайте без фамилий - как подпишем с ними контракты, наши болельщики узнают об этом сразу. Кстати, как и о наших контрольных поединках. Согласовываем еще некоторые организационные моменты. И обязательно поделимся информацией о товарищеских играх.

Также хотел бы анонсировать изменения в тренерском штабе. Мы пригласили тренером вратарей известного специалиста, который только что завершил карьеру игрока, в прошлом голкипера сборной Украины, Динамо, Шахтера Александра Рыбку.