Полузащитник Баварии Джамал Мусиала получил серьезную травму в матче против ПСЖ (0:2) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2025

Как сообщает издание BILD, у 22-летнего игрока диагностирован перелом малоберцовой кости на левой ноге, а также повреждены несколько связок.

Инцидент произошел в конце первого тайма после жесткого столкновения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Последствия оказались тяжелыми, и восстановление футболиста, по прогнозам, может занять от четырех до пяти месяцев.

В сезоне 2024/25 Мусиала провел 44 встречи во всех соревнованиях, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Ранее в этом году он уже пропускал восемь матчей из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Ранее главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал поражение своих подопечных и отреагировал на травму Мусиалы.