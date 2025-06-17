Главный тренер Колоса Руслан Костышин в интервью УПЛ ТБ раскрыл планы команды на летнее межсезонье и подтвердил интерес клуба к полузащитнику Руха Юрию Климчуку.

Мы интересуемся Климчуком. Пока идут переговоры. Конкретику узнаем от руководства и официальных источников.

Мы не планируем много новичков. По одному игроку на каждую позицию. То есть, примерно пять исполнителей – от вратаря до нападающего.

Команда собирается 20 июня на медосмотр. На это уйдет три дня. Первая тренировка – 24 июня. Сборы будут в Ковалевке. У нас там есть все условия. Тем более недавно открылось новое тренировочное поле, а ещё рядом центральный стадион. Нет смысла куда-то ехать.

У нас запланировано 7 спаррингов. На 26 июля ищем ещё соперника. А так начнем с Викторией, потом Верес, ЛНЗ, Эпицентр, Полтава. Более конкретные даты будут на сайте.