В Колосе официально подтвердили переговоры по главной звезде Руха
Также названы планы ковалёвцев на летнее межсезонье
около 2 часов назад
Главный тренер Колоса Руслан Костышин в интервью УПЛ ТБ раскрыл планы команды на летнее межсезонье и подтвердил интерес клуба к полузащитнику Руха Юрию Климчуку.
Мы интересуемся Климчуком. Пока идут переговоры. Конкретику узнаем от руководства и официальных источников.
Мы не планируем много новичков. По одному игроку на каждую позицию. То есть, примерно пять исполнителей – от вратаря до нападающего.
Команда собирается 20 июня на медосмотр. На это уйдет три дня. Первая тренировка – 24 июня. Сборы будут в Ковалевке. У нас там есть все условия. Тем более недавно открылось новое тренировочное поле, а ещё рядом центральный стадион. Нет смысла куда-то ехать.
У нас запланировано 7 спаррингов. На 26 июля ищем ещё соперника. А так начнем с Викторией, потом Верес, ЛНЗ, Эпицентр, Полтава. Более конкретные даты будут на сайте.
Ранее известный тренер похвалил игрока Колоса за матч Финляндия – Украина.
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