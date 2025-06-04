В команде УПЛ ответили на слухи об интересе к главному тренеру

На фоне успешных результатов


 

1 день назад

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Фото - ФК Оболонь

Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко сообщил, что в клубном офисе не было никаких официальных предложений относительно главного тренера Сергея Шищенко, сообщает Sport.ua.

Услугами 49-летнего специалиста заинтересованы Буковина и Александрия.

Оболонь под руководством Шищенко заняла 11 место в УПЛ и сумела сохранить прописку в элите.

Буковина стала седьмой в Чемпионской группе Первой лиги и не вышла в Премьер-лигу.

Отметим, что Александрия достигла исторического успеха, заняв второе место в чемпионате Украины, уступив лишь три очка киевскому Динамо. По итогам 30 туров команда набрала 67 баллов.

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