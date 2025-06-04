В команде УПЛ ответили на слухи об интересе к главному тренеру
На фоне успешных результатов
1 день назад
Фото - ФК Оболонь
Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко сообщил, что в клубном офисе не было никаких официальных предложений относительно главного тренера Сергея Шищенко, сообщает Sport.ua.
Услугами 49-летнего специалиста заинтересованы Буковина и Александрия.
Оболонь под руководством Шищенко заняла 11 место в УПЛ и сумела сохранить прописку в элите.
Буковина стала седьмой в Чемпионской группе Первой лиги и не вышла в Премьер-лигу.
Отметим, что Александрия достигла исторического успеха, заняв второе место в чемпионате Украины, уступив лишь три очка киевскому Динамо. По итогам 30 туров команда набрала 67 баллов.