В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира

Ранее «красные дьяволы» заявили, что начали предпринимать ответные меры на скандальное интервью португальца

Криштиану Роналду / Фото: BBC

«Манчестер Юнайтед» готов предпринять радикальные меры в ответ на скандальное интервью нападающего Криштиану Роналду. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб готов дать португальцу указание не возвращаться после чемпионата мира. В ближайшие дни МЮ может сделать и другие шаги.

С начала сезона Роналду провел лишь 520 минут в АПЛ. За это время форвард записал на свой счет лишь один гол.

Ранее португалец заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага и обвинил руководство в попытках изжить себя из клуба.