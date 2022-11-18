МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
Ранее «красные дьяволы» заявили, что начали предпринимать ответные меры на скандальное интервью португальца
18 ноября 17:24
Криштиану Роналду / Фото: BBC
«Манчестер Юнайтед» готов предпринять радикальные меры в ответ на скандальное интервью нападающего Криштиану Роналду. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб готов дать португальцу указание не возвращаться после чемпионата мира. В ближайшие дни МЮ может сделать и другие шаги.
С начала сезона Роналду провел лишь 520 минут в АПЛ. За это время форвард записал на свой счет лишь один гол.
Ранее португалец заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага и обвинил руководство в попытках изжить себя из клуба.
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