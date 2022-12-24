Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
15:55
Осиное гнездо. Художественный фильм
16:55
live
Гандбол. Бундеслига 2. Кобург - Мотор (Запорожье). Прямая трансляция

В НАБУ прокомментировали дела, заведенные на совладельцев «Черноморца»

Представитель агентства рассказал, насколько долго структура «вела» бизнесменов
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 18:31
В НАБУ прокомментировали дела, заведенные на совладельцев «Черноморца»
Борис Кауфман / Фото - Одесса Медиа

Руководитель главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Андрей Калужинский раскрыл детали дела совладельцев «Черноморца» Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Если посмотреть на местный уровень, то все наши регионы и областные центры — это феодальные вотчины. Где-то больше, где-то меньше, но Кауфман и Грановский в Одессе совсем берега потеряли. Как долго эти господа бизнесмены были в разработке?

— Информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили примерно полтора года назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Детективы начали разработку и получили доказательства, которые, на наш взгляд, подтверждают, что эти лица фактически влияли на принятие всех решений местной  власти и активно использовали это влияние. Я, наверное, с вами соглашусь — в каждом из регионов есть свои более-менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе, «монополизировал» местную власть, у нас нет.

 Кауфман и Грановский использовали бункер, чтобы исключить прослушку, у них было 100 человек в личной службе безопасности… Это cosa nostra какая-то.

— Действительно, подозреваемые пытались максимально конспирироваться, у них были специальные помещения, оборудованные защитой от прослушки, и тому подобное. Там они проводили самые важные совещания и встречи. Это свидетельствует, что принимались меры, чтобы не быть задокументированными правоохранительными органами.

Ранее «Черноморец» утвердил бюджет на 2023 год, несмотря на проблемы с законом совладельцев.

Источник: ZN.UA Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черноморец

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Авагимян может зимой вернуться в «Черноморец»
Авагимян может зимой вернуться в «Черноморец»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 16:50
Игрок «Черноморца»: «В наши ворота назначили 5 пенальти, мы пробивали «с точки» лишь раз»
Игрок «Черноморца»: «В наши ворота назначили 5 пенальти, мы пробивали «с точки» лишь раз»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 05:57
Защитник «Черноморца» признался, что смотрел финал ЧМ-2022 в «Пункті незламності»
Защитник «Черноморца» признался, что смотрел финал ЧМ-2022 в «Пункті незламності»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 23:43
«Черноморец» попрощался с защитником
«Черноморец» попрощался с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 23:20
Генинсон: «Задача «Черноморца» – 10 место и выше»
Генинсон: «Задача «Черноморца» – 10 место и выше»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 20:53
Кравченко перейдет в «Александрию», но завершит карьеру. Как так получилось?
Кравченко перейдет в «Александрию», но завершит карьеру. Как так получилось?
Футбол Украинская Премьер-лига
20 декабря 03:36

Новости: Футбол

Аньелли доруководился. «Ювентус» объявил нового президента клуба
Аньелли доруководился. «Ювентус» объявил нового президента клуба
Серия А (Италия)
17:34
«Очень сложно объяснить». Йовичевич – о вторых кряду медалях Хорватии на ЧМ
«Очень сложно объяснить». Йовичевич – о вторых кряду медалях Хорватии на ЧМ
Чемпионат мира по футболу
17:19
В «Днепре-1» назвали срок, до которого намерены сохранить Довбыка
В «Днепре-1» назвали срок, до которого намерены сохранить Довбыка
Украинская Премьер-лига
16:58
Йовичевич: «Шахтер» лишь начал то, что «Динамо» делает четыре года»
Йовичевич: «Шахтер» лишь начал то, что «Динамо» делает четыре года»
Украинская Премьер-лига
16:41
«Тоттенхэм» на жилах вылез из 0:2 с «Брентфордом», но потерял очки
«Тоттенхэм» на жилах вылез из 0:2 с «Брентфордом», но потерял очки
Премьер-Лига (Англия)
16:27
Судаков: «Я пока единственный папа в молодежной сборной Украины»
Судаков: «Я пока единственный папа в молодежной сборной Украины»
Сборная Украины
15:45
Зато нашлись деньги на залог. Украинские арбитры не получили зарплаты за два месяца
Зато нашлись деньги на залог. Украинские арбитры не получили зарплаты за два месяца
Сборная Украины
15:06
Ребров станет новым тренером сборной Украины, контракт с Петраковым не продлили – источник
Ребров станет новым тренером сборной Украины, контракт с Петраковым не продлили – источник
Сборная Украины
14:47
Де Брюйне – о вингере «Ман Сити»: «Один из самых больших талантов, с которыми я играл»
Де Брюйне – о вингере «Ман Сити»: «Один из самых больших талантов, с которыми я играл»
Премьер-Лига (Англия)
14:39
Все новости

Популярные новости

Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 11:45
13
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 11:05
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Все новости