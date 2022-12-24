В НАБУ прокомментировали дела, заведенные на совладельцев «Черноморца»

Борис Кауфман / Фото - Одесса Медиа

Руководитель главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Андрей Калужинский раскрыл детали дела совладельцев «Черноморца» Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

— Информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили примерно полтора года назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Детективы начали разработку и получили доказательства, которые, на наш взгляд, подтверждают, что эти лица фактически влияли на принятие всех решений местной власти и активно использовали это влияние. Я, наверное, с вами соглашусь — в каждом из регионов есть свои более-менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе, «монополизировал» местную власть, у нас нет.

— Кауфман и Грановский использовали бункер, чтобы исключить прослушку, у них было 100 человек в личной службе безопасности… Это cosa nostra какая-то.

— Действительно, подозреваемые пытались максимально конспирироваться, у них были специальные помещения, оборудованные защитой от прослушки, и тому подобное. Там они проводили самые важные совещания и встречи. Это свидетельствует, что принимались меры, чтобы не быть задокументированными правоохранительными органами.