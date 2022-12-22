Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»
В обновленном рейтинге сборных FIFA Украина поднялась на одну строчку, а Аргентина, к удивлению, не первая
Лидирует Бразилия
Фото: Getty Images
FIFA на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сборных. Украина поднялась на одну строчку и теперь идет на 26 месте. Новоиспеченный чемпион мира Аргентина – вторая, лидирует Бразилия.
Финалист ЧМ-2022 сборная Франции осталась на 3 месте.
1. Бразилия – 1840,77.
2. Аргентина - 1838,38.
3. Франция - 1823,39.
4. Бельгия - 1781,30.
5. Англия - 1774,19.
6. Нидерланды - 1740,92.
7. Хорватия - 1727,62.
8. Италия - 1723,56.
9. Португалия - 1702,54.
10. Испания - 1692,71.
…
26. Украина - 1536,99.
Напомним, сборная Бразилии на ЧМ-2022 вылетела от Хорватии в четвертьфинале.