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В обновленном рейтинге сборных FIFA Украина поднялась на одну строчку, а Аргентина, к удивлению, не первая

Лидирует Бразилия
Футбол В мире
22 декабря 12:26
В обновленном рейтинге сборных FIFA Украина поднялась на одну строчку, а Аргентина, к удивлению, не первая
Фото: Getty Images

FIFA на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сборных. Украина поднялась на одну строчку и теперь идет на 26 месте. Новоиспеченный чемпион мира Аргентина – вторая, лидирует Бразилия.

Финалист ЧМ-2022 сборная Франции осталась на 3 месте.

1. Бразилия – 1840,77.

2. Аргентина - 1838,38.

3. Франция - 1823,39.

4. Бельгия - 1781,30.

5. Англия - 1774,19.

6. Нидерланды - 1740,92.

7. Хорватия - 1727,62.

8. Италия - 1723,56.

9. Португалия - 1702,54.

10. Испания - 1692,71.

26. Украина - 1536,99.

Напомним, сборная Бразилии на ЧМ-2022 вылетела от Хорватии в четвертьфинале.

 

Петр Приходько
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Теги

сборная Украины (футбол)

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