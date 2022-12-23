В первом топ-матче после ЧМ-2022 победил «Манчестер Сити»
В 1/8 финала Кубка английской лиги встречались Манчестер Сити и Ливерпуль.
Трижды Манчестер Сити выходил вперед, но Ливерпуль сумел сравнять лишь дважды. В итоге – победа команды Хосепа Гвардиолы и выход в четвертьфинал.
Кубок английской лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2
Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48
Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Лапорт, Аканджи (Стоунз, 61), Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 88), де Брюйне, Родри, Палмер (Грилиш, 73), Марез, Холанд (Фоден, 73).
Ливерпуль: Келлехер, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 46), Тиаго Алькантара (Кейта, 70), Эллиотт (Хендерсон, 57), Милнер (Филлипс, 38), Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46), Салах, Нуньес.
Предупреждения: Байчетич (35), Родри (79), Фабиньо (79), Кейта (83).
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