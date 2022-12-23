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В первом топ-матче после ЧМ-2022 победил «Манчестер Сити»

В 1/8 финала Кубка Лиги команда Гвардиолы одолела «Ливерпуль»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 09:41
В первом топ-матче после ЧМ-2022 победил «Манчестер Сити»
Фото: Twitter Ман Сити

В 1/8 финала Кубка английской лиги встречались Манчестер Сити и Ливерпуль.

Трижды Манчестер Сити выходил вперед, но Ливерпуль сумел сравнять лишь дважды. В итоге – победа команды Хосепа Гвардиолы и выход в четвертьфинал.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2

Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Лапорт, Аканджи (Стоунз, 61), Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 88), де Брюйне, Родри, Палмер (Грилиш, 73), Марез, Холанд (Фоден, 73).

Ливерпуль: Келлехер, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 46), Тиаго Алькантара (Кейта, 70), Эллиотт (Хендерсон, 57), Милнер (Филлипс, 38), Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46), Салах, Нуньес.

Предупреждения: Байчетич (35), Родри (79), Фабиньо (79), Кейта (83).

Петр Приходько
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Манчестер Сити Ливерпуль

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