В сборной Украины пообещали выйти на матч с Новой Зеландией с правильным настроем.

Сергей Стаднюк

Защитник сборной Украины Евгений Чеберко заявил, что на матч товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии у футболистов будет правильный настрой.

Всегда говорят, что мы много говорим, но не показываем это на поле. Поэтому посмотрим во вторник. Мы хотим взять положительное из матча с Канадой и перенести это на игру с Новой Зеландией, а затем на квалификацию к чемпионату мира. Уверен, что все игроки готовы. Будет 100 процентов реакция после игры с Канадой, посмотрим. Хотим показать, что можем порадовать нашего болельщика. Я думаю, что в матче с Новой Зеландией все увидят, что игроки, которые выйдут на поле, будут с правильным настроем. Евгений Чеберко

Заключительную игру «сине-желтых» на турнире Canadian Shield можно будет посмотреть уже в полночь, в конце 10 июня. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина. Начало – в 00:00.

Ранее стало известно, что матч рискует пропустить полузащитник Артем Бондаренко. Лидер Шахтера не впервые вызывается в состав национальной сборной, однако так и не дебютировал за неё.