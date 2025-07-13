Директор «Шахтера» по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов вспомнил, как клубу удалось продать вингера Михаила Мудрика в «Челси». «Синие» без отстраненного за допинговое дело украинца сегодня, 13 июля, сыграют в финале Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ.

Это такая смесь удачи и профессионализма. Без удачи клуб его бы не продал. Так произошло, что мы сыграли так, как сыграли, в Лиге чемпионов – победили на выезде Лейпциг 4:1, удачно сыграли с Селтиком, удачно сыграли с Реалом. Он привлек к себе внимание как лидер команды. Очень важно, когда есть конкуренция. Арсенал интересовался этим игроком, а если бы не было Арсенала, возможно не появился бы и Челси. И эта конкуренция между Арсеналом и Челси поспособствовала тому, что произошло.

Но еще и должен был появиться Челси с кучей денег, с инвесторами из США. У них был такой период, когда они тратили деньги не только на нас, но и на других игроков, и они переплачивали бонусом для того, чтобы сформировать команду. Я думаю, что нам повезло – и это было использовано.