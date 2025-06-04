В тренерский штаб Черноморца войдет бывший игрок сборной Украины

Одесская команда проведет новый сезон в Первой лиге

1 день назад

Фото: ФК ЛНЗ
Андрей Дикань. Фото: ФК ЛНЗ
Павел Василенко

Павел Василенко

Главный тренер Черноморца Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» сообщил о изменениях в тренерском штабе команды.

«К нам точно присоединится Андрей Дикань – тренер вратарей. Возможно, добавим в наш штаб еще тренера по физподготовке. Сейчас мой штаб в Черноморце – Тарас Гвоздик, Александр Призетко и Александр Грицай. Ждем и Диканя.

Что касается Диденко, то он уже находился в команде, когда я ее возглавил. Я думал, что так и должно быть. Но президент сказал – нет, Диденко будет работать в другом месте. Я так понял, его перевели в молодежку. То есть это было не мое решение, а руководства», – сказал Кучер.

В составе национальной сборной Украины Дикань провел восемь поединков.

Черноморец финишировал на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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