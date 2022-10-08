Официально. Пирло продолжит тренерскую карьеру в Турции
В турецком клубе хотят уволить Пирло из-за плохих результатов. Он пришел в команду несколько месяцев назад
Карьера тренера у легендарного экс-полузащитника не складывается
Андреа Пирло / Фото: Twitter
Главный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло близок к своему увольнению. Об этом сообщает Tuttosport.
Пирло возглавил турецкий клуб в июле. В 7 матчах внутреннего чемпионата команда добыла лишь 6 очков.
Руководство не устраивают такие результаты, Пирло хотят заменить, он добыл с командой лишь одну победу.
Ранее стало известно, что «Салернитана» предлагала Пирло должность главного тренера.
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