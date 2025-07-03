Руководитель отдела аттестации клубов УАФ Сергей Ельшов объяснил, каким образом Днепр-1 в прошлом году получил аттестат для участия в УПЛ за несколько недель до своего исчезновения.

Кроме того, что «Днепр-1» проходил процедуру аттестации, он также проходил процедуру лицензирования. И клуб получил не только аттестат, но ещё и лицензию на участие в соревнованиях УЕФА того сезона, в котором вся ситуация произошла.

Клуб предоставил финансовый отчет, клуб прошел мониторинг УЕФА, потому что клубы Еврозоны обязаны через систему UEFA World подтверждать все свои финансовые показатели. Действительно было принято решение выдать аттестат для участия в соревнованиях УПЛ, выдать лицензию для участия в еврокубковых соревнованиях УЕФА.

Клуб был заявлен, они подали заявку как участники соревнований. Они уже имели своих соперников, были распределены по группам, но в течение июля у них из-за военного положения, а также из-за того, что в том же году была атака на объекты инфраструктуры клуба, они действительно – это было в июле – уже не имели достаточной финансовой мощности для того, чтобы завершить свой соревновательный сезон.

УЕФА сделала очень правильный шаг. Они действовали не через систему лицензирования клубов, а через систему регламента проведения соревнований. Вы помните, что клуб не выехал на два матча – это было основанием рассмотреть вопрос об отстранении клуба от участия в еврокубковых соревнованиях.

А то, что произошло уже в Украине перед началом соревнований УПЛ, – снова-таки, Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов сделал оперативный запрос в «Днепр-1». От клуба был получен ответ, что военное положение в Украине повлияло на их бесперебойную деятельность, и пришлось Исполкому УАФ принимать оперативное решение для того, чтобы заполнить пробел среди участников соревнований.

Но это форс-мажор, связанный исключительно с военным положением в Украине. И я хочу дополнительно акцентировать внимание на том, что все аудиторы, в частности, аудиторы, которые проверяют финансовую документацию клубов УПЛ, с оговоркой делают свой вывод, поскольку невозможно предугадать действия военного положения на непрерывность деятельности клуба. Они делают эту оговорку, поскольку очень сильно дорожат своим имиджем.

И кроме разрушения объектов инфраструктуры, был вопрос безопасности футболистов. Мы все понимаем, что игроки УПЛ – это ценные игроки, и они начали за свою семью, за себя беспокоиться. И действительно встал вопрос относительно того, каким образом в Днепре и непосредственно на базе может быть продолжена деятельность клуба. Это мотивация их письма.

Но, снова-таки, я подчеркиваю на том, что в документах аттестации четко определено, что клубы должны сообщать письменными заявлениями руководства о всех событиях, которые имели влияние на финансовую деятельность, а также вообще, имели ли место существенные изменения в ранее предоставленных документах в процедуре аттестации, – рассказал Ельшов в интервью Tribuna.com.