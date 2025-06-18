Сегодня, 18 июня, в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

Донецкий Шахтер, который завоевал Кубок Украины, узнает потенциального соперника на следующей стадии турнира. Подопечные Арды Турана должны начать еврокубковый путь с первого раунда, где их ждет встреча с финским клубом Ильвес из Тампере. Эти матчи пройдут 10 и 17 июля.

УЕФА уже разделил команды на мини-группы с учетом сеяного и несеяного статуса, в результате чего список возможных оппонентов Шахтера во втором раунде сократился до пяти клубов. Среди потенциальных соперников донецкой команды:

турецкий Бешикташ

нидерландский Утрехт

шотландский Хиберниан

победитель пары Спартак Трнава (Словакия) — Хеккен (Швеция)

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители продолжат борьбу в третьем раунде отбора Лиги Европы, а проигравшие опустятся в квалификацию Лиги конференций.