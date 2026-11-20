Сергей Разумовский

Оболонь и Кривбасс доиграют перенесенный матч восьмого тура УПЛ 9 декабря 2026 года. Как сообщила пресс-служба лиги, возобновление встречи запланировано на 13:00.

Команды начали поединок 10 октября, однако завершить его в тот день не смогли из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча Оболонь вела в счёте – 1:0.

Начало встречи состоялось с задержкой, а еще до перерыва игру пришлось приостанавливать из-за угрозы воздушной атаки. Перед стартом второго тайма футболисты снова покинули поле и отправились в укрытие. Поскольку воздушная тревога продолжалась слишком долго, продолжение поединка отложили. Теперь команды вернутся к матчу 9 декабря.

На данный момент Оболонь под руководством Александра Антоненко занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс, который возглавляет Александр Петраков, находится на последней строчке чемпионата.

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