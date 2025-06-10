В Ворскле официально сообщили, продолжит ли Максимов работу в клубе

Украинский специалист Юрий Максимов покинет пост главного тренера Ворсклы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На официальном сайте появилось сообщение со ссылкой на слова самого 56-летнего тренера. Ранее команда вылетела в Первую лигу.

Наставник главной команды Ворсклы Юрий Максимов покинет тренерский мостик ворсклян. Эту информацию сам тренер подтвердил в телефонном разговоре с журналистом Владиславом Власенко. Сейчас агент тренера согласовывает детали завершения текущего контракта специалиста:

«Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень неприятно, и так не должно было быть»

Главная команда Ворсклы в двухматчевом противостоянии за право иметь место в УПЛ уступила Кудривцам (2:1, 0:1, пен. 3:4).