Нападающий молодежной сборной Нидерландов Рубен ван Боммел рассказал, за счет чего удалось одержать победу в матче заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Украины (2:0) и вырвать путевку в четвертьфинал у соперника. Слова сына легенды нидерландского футбола передает «Суспільне Спорт».

Хорошая игра для нас. Прекрасный гол в первом тайме. Мы все контролировали. Во втором тайме забили второй раз, затем красная карточка. Команде стало труднее, но мы хорошо закончили матч.

Какой был план на матч? План был тот же: прессинговать как можно выше. Иногда энергии было недостаточно, но мы хорошо справились. Удачно контролировали матч, забили дважды, и защита хорошо сыграла. В предыдущих двух поединках мы были немного менее надежными в защите, но [против Украины] все было хорошо.

Что принесло результат? Они допустили несколько ошибок, но мы были в нужном месте, когда они их сделали. Это было важно для нас. Мы прессинговали, а они допускали ошибки.