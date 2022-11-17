Ван Гал: «У Нидерландов нет лучших игроков в мире. Верю в свою команду и тактику»

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал As о цели команды на ЧМ-2022.

Я показал им моменты их успешных матчей, чтобы показать, чего я хочу от них. И о функциях, которые они могут выполнять на поле, они их знают. Они хорошие ребята.

Я думаю, это нормально, что некоторые люди по идеологическим причинам не увидят мундиаль. Я просто надеюсь, что когда мы дойдем до финала, они посмотрят по телевизору, насколько мы хороши».