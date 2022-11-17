Украина разгромила Нидерланды. Видеообзор матча
Ван Гал: «У Нидерландов нет лучших игроков в мире. Верю в свою команду и тактику»
Тренер рассказал о цели команды на ЧМ-2022
17 ноября 13:50
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал As о цели команды на ЧМ-2022.
«У нас нет лучших игроков в мире. Я верю в команду и тактику. Нидерланды нуждаются в удаче, чтобы зайти далеко на чемпионате мира. Я хочу, чтобы игроки в это поверили. Если вы представляете это, вы можете это сделать. У нас есть игроки, которые могут отлично реализовать тактический план.
Я показал им моменты их успешных матчей, чтобы показать, чего я хочу от них. И о функциях, которые они могут выполнять на поле, они их знают. Они хорошие ребята.
Я думаю, это нормально, что некоторые люди по идеологическим причинам не увидят мундиаль. Я просто надеюсь, что когда мы дойдем до финала, они посмотрят по телевизору, насколько мы хороши».
Нидерланды сыграют в группе против сборных Сенегала, Катара и Эквадора.
Комментарии 0