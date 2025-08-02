Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен подвел итоги матча 1 тура УПЛ против Колоса (1:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Мои футболисты нервничали в первые минуты, но потом игроки собрались. Тяжелое начало - не новость. На поле появились новые футболисты, и нужно время, чтобы сыграться. В Украине быстрый и физически тяжелый футбол, поэтому новичкам еще нужно адаптироваться. Но уверен, что они будут расти.

Бандейра в центре поля - это вынужденный шаг. В опорной зоне мы испытывали его во время сборов, и в этом матче он заменил Ярослава Шевченко, который получил желтую карточку в 1-м тайме, и из-за его самоотверженной игры в подкатах лучше было его заменить.

На сборах мы играли с сильными соперниками и таким образом сами росли, делали нашу команду сильнее. Мы будем продолжать работать с нашими новичками, чтобы быстрее вывести их на нужный уровень. Сейчас главная задача - как можно быстрее адаптировать новичков, - сказал ван Леувен.