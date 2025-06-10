Ван Леувен видит перспективу для футбола в Кривом Роге

Новый главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен позитивно отозвался о футбольной инфраструктуре в Кривом Роге. Слова нидерландского специалиста передает пресс-служба клуба.

У «Кривбаса» хорошая инфраструктура. Это отличная возможность для игроков прогрессировать и добиваться больших успехов. В прошлом сезоне «Кривбасс» играл в еврокубках – это показывает, что украинские команды имеют потенциал.

Кривой Рог – самый длинный город в Украине. Сейчас я знаю, что это город, откуда много воинов, которые сейчас защищают Украину, чтобы остальная страна могла жить и развиваться. Для меня футбол – это командная игра. Не один футболист, а 11 на поле и 11 на скамейке запасных. Мы должны работать вместе – это коллективная работа.