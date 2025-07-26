Журналист Владимир Зверов оценил перформанс форварда Динамо Владислава Ваната в матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0).

Очень часто в момент прострельной передачи форвард такие подобные моменты, когда на него пошла прострельная передача с фланга, в одно касание реализует. Здесь Ванат остановил мяч, здесь Ванат принял мяч и еще имел время вторым касанием забить. То есть это показывает, во-первых, его работу форварда, то, что он правильно выбрал позицию.

Во-вторых, та легкость, с которой он завершил этот момент, она где-то говорила о том, что он чувствует в себе уверенность и уверенность в том, что не надо там резко как-то бить, там в одно касание или простреливать, чтобы быстрее реализовать момент. А нет, спокойно принял, ударил. И вообще, были такие моменты несколько раз, где Ванат там из-за спин защитников забегал. Один раз арбитр очень сомнительный офсайд зафиксировал.

Буквально месяц назад мы говорили о нем как о форварде молодежной сборной Украины, который забивал на молодежном Евро, форварде, который должен давать нам больше. Говорить о том, что это был какой-то суперматч для Ваната... Мы от него ждем позже, там в третьем или уже в четвертом, дай Бог, квалификационном раунде. А пока что вот те его моменты, которые мы сейчас видим, они где-то соответствовали уровню этого матча, - уверен Звєров.