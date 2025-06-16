Форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат подвел итоги матча 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит УАФ.

Впечатления от матча положительные, потому что мы победили и приблизились к нашей цели - выходу из группы. Забить мне было непросто, ведь рядом было много защитников. Олег Очеретько отдал передачу, я пробил, поднял голову, посмотрел, как среагировал вратарь, и повторным ударом уже забил.

Этот гол был очень важен для меня, ведь я как самый старший игрок в команде, выступавший на чемпионате Европы за национальную сборную, находился под определенным давлением. Но я забил и очень счастлив.

Считаю, что у нас неплохие шансы на выход из группы. Следующий матч мы играем против Нидерландов, и хотя это очень сильная команда, мы вполне можем выиграть и выйти в следующую стадию турнира.

У нас была большая поддержка на трибунах, ведь Кошице недалеко от Украины. Мы благодарны всем нашим болельщикам за поддержку, - рассказал Ванат.