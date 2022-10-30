Ванат и Буяльский на двоих оформили победу «Динамо» над «Кривбассом»

Первый больше подыгрывал, второй – забивал

Фото - УПЛ

В десятом туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на «Арене Львов» переиграло «Кривбасс».

Итоговый результат предопределила ударная двухминутка в первом тайме. Ванат сначала обыграл защитника и открыл счет, затем ассистировал на Буяльского.

Дебелко оформил «гол в раздевалку». А уже после перерыва Цыганков не реализовал пенальти.

Правда уже спустя минуту киевляне поубавили нервозности матча. Хавбек «бело-синих» сделал дубль, а молодой форвард удачно пропустил на него мяч.

«Динамо» набрало 13 очков и обошло «Колос» в турнирной таблице. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

УПЛ, 10 тур

«Динамо» – «Кривбасс» 3:1

Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 – Дебелко, 45+2

«Динамо»: Нещерет, Тымчик (Кендзера, 64), Забарный, Попов, Караваев (Вивчаренко, 64), Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 82), Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаев (Пэррис, 64), Ванат.

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго, Банада (Д. Шевченко, 66), Капич, Татарков (Кораблин, 35, Устименко, 87), Задерака (Мыкытышин, 66), Хомченовский, Дебелко.

Предупреждения: Тымчик, Гармаш, Сидорчук, Вивчаренко – Дибанго