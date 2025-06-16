Ванат назвал не свой гол важным для сборной Украины с Финляндией
Форвард открыл счет в матче Евро-2025 и был признан лучшим игроком встречи
36 минут назад
Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат объяснил, почему второй гол в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) был важным для команды. Слова форварда передает пресс-служба УЕФА.
Эта победа очень важна для нас, но впереди большая игра против Нидерландов, так что нам нужно к ней подготовиться и забыть о сегодняшнем матче.
Я считал, что смогу забить больше. Хорошо, что удалось отметиться, но я хочу забивать больше. Матч с Данией в четверг был сложным, мы немного разочаровались, но знали, что сегодняшняя игра имеет большое значение для нас. Второй гол помог поверить, что мы можем победить.
Шансы выйти в четвертьфинал? Я буду уверен только тогда, когда мы туда выйдем. Но сейчас надо готовиться к игре с Нидерландами.
В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную позицию. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.
Ранее определился лучший игрок матча Финляндия – Украина. Им стал именно Ванат, который забил один из мячей.
Также главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса подвел итоги матча с Финляндией.
Поделиться