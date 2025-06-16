Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат объяснил, почему второй гол в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) был важным для команды. Слова форварда передает пресс-служба УЕФА.

Эта победа очень важна для нас, но впереди большая игра против Нидерландов, так что нам нужно к ней подготовиться и забыть о сегодняшнем матче.

Я считал, что смогу забить больше. Хорошо, что удалось отметиться, но я хочу забивать больше. Матч с Данией в четверг был сложным, мы немного разочаровались, но знали, что сегодняшняя игра имеет большое значение для нас. Второй гол помог поверить, что мы можем победить.

Шансы выйти в четвертьфинал? Я буду уверен только тогда, когда мы туда выйдем. Но сейчас надо готовиться к игре с Нидерландами.