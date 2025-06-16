Ванат не согласился с УЕФА относительно лучшего игрока победного матча сборной Украины на Евро
Нападающий открыл счет голам на турнире
около 2 часов назад
Владислав Ванат / Фото - УАФ
Форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат высказался о решении УЕФА дать ему награду лучшего игрока матча 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит Суспильне.
Лучший игрок матча? Я об этом не мечтал, зачем мне об этом мечтать. Стал и стал, кто-то так решил. Я бы себе не дал за вчерашнюю игру, - объяснил Влад.
После двух туров Украина имеет три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф Евро-2025. В третьей игре украинцы встретятся с Нидерландами (18 июня).
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