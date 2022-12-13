Варан: «Франция уже отлично выступила на ЧМ-2022, но мы хотим трофей»

Игра с Марокко пройдет 14 декабря

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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан считает As, что команда уже провела отличный ЧМ-2022, но мечтает о победе.

«Мы уже отлично выступили на турнире. Если говорить честно, то для нашей сборной всегда была поставлена определенная планка – выиграть чемпионат мира. Таковой была наша цель с самого старта турнира. Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды сражаются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира».

Франция сыграет с Марокко 14 декабря.

Это второй подряд полуфинал для Франции на чемпионате мира.