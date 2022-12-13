Варан готов сыграть в первом матче ЧМ-2022
Варан: «Франция уже отлично выступила на ЧМ-2022, но мы хотим трофей»
Игра с Марокко пройдет 14 декабря
13 декабря 18:50
Фото: Getty
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан считает As, что команда уже провела отличный ЧМ-2022, но мечтает о победе.
«Мы уже отлично выступили на турнире. Если говорить честно, то для нашей сборной всегда была поставлена определенная планка – выиграть чемпионат мира. Таковой была наша цель с самого старта турнира.
Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды сражаются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира».
Франция сыграет с Марокко 14 декабря.
Это второй подряд полуфинал для Франции на чемпионате мира.
Комментарии 0