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Вацко: «Испания рано вылетела из ЧМ-2022, потому что у них вратарь – мешок»

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Футбол Чемпионат мира по футболу
31 декабря 2022г. 16:13
Вацко: «Испания рано вылетела из ЧМ-2022, потому что у них вратарь – мешок»
Виктор Вацко / Фото: Youtube

Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал выступление сборной Испании на ЧМ-2022.

Почему испанцы проиграли Марокко? Потому что у Марокко был вратарь, а у испанцев – мешок. Первый удар, футболист Марокко разбегается, а тот упал и лежит на бочке. Все удары он падает до удара. Я просто в восторге Ясин Буна. Я не возьму на себя ответственность как-то безумно анализировать игру вратаря. Ну то, что он делал, раскатывал, направлял… Они били туда, куда он хотел.

То, что играла сборная Испании – я удивлен. Не разочарован, потому что мне все равно вылетели или прошли. Я очень удивлен.

Напомним, после вылета с чемпионата мира у сборной Испании сменился тренер.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Вацко сборная Испании (футбол)

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