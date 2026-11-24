Полузащитник Шахтера Егор Назарина подвел итоги выступлений сборной Украины в этом сезоне Лиги наций. Борьба для сине-желтых уже завершена.

Во-первых, хочу поблагодарить всех журналистов, кто нас поддерживал. Во-вторых, я уверен, что команда правильно работает, делает все для того, чтобы был результат, весь тренерский штаб работает для этого. И я считаю, что результат придет, потому что мы все верим в тренера, мы верим в то, что мы делаем – и это самое главное. Да, на данном этапе, возможно, это была не та игра, не тот результат, который от нас ожидали болельщики.

Но еще раз повторюсь: самое главное – что мы верим в тренера, верим в нашу игру, верим в себя. Я уверен, что результат придет. У нас все-таки, можно сказать, строится новая сборная: много новичков, много молодых ребят. Как бы это сейчас ни звучало, но все равно нужно время. У нас новый тренер, это был третий сбор у нас с ним. Все равно на этот футбол, который он от нас хочет, нужно время. И я уверен, что со временем будет та игра, которую от нас хочет видеть тренер.

Я думаю, моментами этот футбол видно, начиная с нашей первой игры против сборной Польши, когда мы собрались летом. Это короткий пас, это футбол, в который нравится играть, во-первых, всем футболистам в сборной. Это короткий пас, это выход из-под прессинга, это высокий прессинг – вот это от нас и требует тренер.

Во-первых, это выступление в Лиге наций – это опыт для нас. Еще раз повторюсь: можно сказать, строится немного обновленная сборная, много молодых ребят, и я считаю, что для них этот опыт был необходим. Также этот опыт был необходим нашим тренерам, которые хотят построить сборную с конкурентным футболом, который хотят от нас видеть. Поэтому я считаю, что дальше будет только лучше. Будем ожидать уже сбор в марте. Я надеюсь, что будет тот результат и та игра, которую от нас хотят видеть болельщики.