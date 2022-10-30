Вернер: «Мы уверенно себя чувствует перед матчем с «Шахтером»

Тимо Вернер / Фото: Twitter

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов в 6 туре. Его цитирует Bild.

После первого матча с «Шахтером» (1:4) мы поняли, что может произойти, если мы не включаемся в игру.

Недавние наши победы в турнире должны дать нам кураж, чтобы выиграть заключительный матч».