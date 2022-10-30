Вернер: «Сейчас нам можно даже не побеждать «Шахтер»
Вернер: «Мы уверенно себя чувствует перед матчем с «Шахтером»
«Горняки» сыграют с «Лейпцигом» 2 ноября
30 октября 14:47
Тимо Вернер / Фото: Twitter
Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов в 6 туре. Его цитирует Bild.
«Мы чувствуем себя уверенно перед последней игрой.
После первого матча с «Шахтером» (1:4) мы поняли, что может произойти, если мы не включаемся в игру.
Недавние наши победы в турнире должны дать нам кураж, чтобы выиграть заключительный матч».
Матч «Шахтер» – «Лейпциг» состоится 2 ноября, в среду. Начало – в 19:45.
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