Павел Василенко

Немецкий нападающий Тимо Вернер сейчас, возможно, переживает самый сложный период своей футбольной карьеры, но когда дело касается его личной жизни – у него все прекрасно.

Вернер и его жена Паула организовали роскошную свадьбу на Балеарских островах, а точнее на прекрасной Майорке, которая, по оценкам, стоила почти 200 000 евро.

После того, как в прошлом году они провели свою свадебную церемонию, пара решила организовать большую свадьбу. Местом проведения стала крепость La Fortalesa d'Albercuix, расположенная на полуострове неподалеку Порт-де-Польенса, в одном из самых роскошных и дорогих поместий на островах. Этот комплекс, также известный как любимое место для сверхбогатых людей, также использовался для отмеченного наградами сериала BBC «Ночной администратор».

По данным Diario de Mallorca, четырехдневное празднование в крепости стоило примерно 193 600 евро.

Гостями были близкие друзья и коллеги из спорта, включая футболистов из его бывшего клуба Лейпциг – Кевина Кампля и Давида Раума, а также известного агента по недвижимости Марсело Ремуса. Празднование длилось до поздней ночи, а диджей и струнный квартет создавали атмосферу.

С другой стороны, футбольная карьера Вернера находится на переломном этапе. После неудачной аренды в Тоттенхэме он вернулся в Лейпциг, но, как ожидается, будет продан этим летом. Однако проблемой для потенциальных покупателей является его высокая зарплата, которая, как сообщается, составляет около 11 миллионов евро в год, что является неприемлемым для многих. Его рыночная стоимость оценивается примерно в четыре миллиона евро, но конкретных предложений пока что нет.

И хотя спортивное будущее Вернера остается неопределенным, он показал, что в личной жизни не скупится на громкие празднования.