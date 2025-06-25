Вернидуб может потерять шанс возглавить зарубежный клуб из-за мобилизации
Специалисту только в январе-2026 исполнится 60 лет
10 минут назад
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, который после завершения прошлого сезона покинул Кривбасс, получил предложения продолжить карьеру за границей. Об этом сообщает BorodAbata.
По информации источника, 59-летнему специалисту поступили приглашения от клубов из Казахстана и Азербайджана. Конкретные названия пока не раскрываются.
Однако отмечается, что на данный момент говорить о возможном контракте рано. Причина в общей мобилизации в Украине: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну. Свободно пересекать границы Вернидуб сможет только с января следующего года, когда ему исполнится 60 лет.
Напомним, Вернидуб после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину уже служил в ВСУ. Специалист оставил работу в молдавском Шерифе и присоединился к артиллерийскому подразделению.
Летом 2022 года с разрешения тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного возглавил Кривбасс. Известно также, как отреагировали побратимы Вернидуба на возвращение к гражданской работе.
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