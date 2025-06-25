Сергей Стаднюк

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, который после завершения прошлого сезона покинул Кривбасс, получил предложения продолжить карьеру за границей. Об этом сообщает BorodAbata.

По информации источника, 59-летнему специалисту поступили приглашения от клубов из Казахстана и Азербайджана. Конкретные названия пока не раскрываются.

Однако отмечается, что на данный момент говорить о возможном контракте рано. Причина в общей мобилизации в Украине: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну. Свободно пересекать границы Вернидуб сможет только с января следующего года, когда ему исполнится 60 лет.

Напомним, Вернидуб после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину уже служил в ВСУ. Специалист оставил работу в молдавском Шерифе и присоединился к артиллерийскому подразделению.

Летом 2022 года с разрешения тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного возглавил Кривбасс. Известно также, как отреагировали побратимы Вернидуба на возвращение к гражданской работе.