Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Вернидуб обыграл Григорчука. «Кривбасс» одержал очередную победу

«Черноморец» в меньшинстве не сумел отыграться
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 15:44
Вернидуб обыграл Григорчука. «Кривбасс» одержал очередную победу
Фото - ФК Кривбасс

В перенесенном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги «Кривбасс» на выезде одолел «Черноморец».

Судьбу встречи решил единственный гол «в раздевалку». В компенсированное к первому тайму время забил Стецков.

После перерыва одесситы перехватили инициативу. Но надежды отыграться подпортило удаление Джеймса под конец игры.

«Кривбасс» набрал уже 18 очков и поднялся в верхнюю восьмерку. «Черноморец» с 10 пунктами остается в зоне вылета.

УПЛ, 7 тур

«Черноморец» – «Кривбасс» 0:1

Гол: Стецков, 45+1

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Джеймс, Путря, Белый (Гладкий, 78), Петько (Бобко, 78), Политыло, Брагару, Юсов (Кузык, 67), Наумец (Бадибанга, 46), Войтиховский (Кубемба, 46).

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Стецьков, Вернидуб, Понедельник, Капич, Хомченовский, Татарков (Рябов, 77), Волошин (Устименко, 87), Микитишин (Задерака, 46), Дебелко.

Предупреждение: Волошин

Удаление: Джеймс

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черноморец Кривбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
22:36
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Футбол Украинская Премьер-лига
21:57
Григорчук: «Не мог представить, что «Черноморец» будет бороться за выживание в самом страшном сне»
Григорчук: «Не мог представить, что «Черноморец» будет бороться за выживание в самом страшном сне»
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 21:01
Вернидуб: «Главное, что чемпионат проходит, надеюсь, ВСУ выгонят чудовищ еще дальше»
Вернидуб: «Главное, что чемпионат проходит, надеюсь, ВСУ выгонят чудовищ еще дальше»
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 20:55
Вице-президент «Кривбасса» предложил провести Суперкубок Украины в Донецке или Симферополе
Вице-президент «Кривбасса» предложил провести Суперкубок Украины в Донецке или Симферополе
Футбол Украинская Премьер-лига
30 ноября 17:23
«Черноморец» покинул албанский полузащитник
«Черноморец» покинул албанский полузащитник
Футбол Украинская Премьер-лига
30 ноября 14:40

Новости: Футбол

Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Чемпионат мира по футболу
22:36
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Чемпионат мира по футболу
22:21
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Украинская Премьер-лига
21:57
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Чемпионат мира по футболу
21:30
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Чемпионат мира по футболу
21:20
ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
21:10
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Чемпионат мира по футболу
20:52
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Украинская Премьер-лига
20:41
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Сборная Украины
20:22
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Все новости