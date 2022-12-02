Вернидуб обыграл Григорчука. «Кривбасс» одержал очередную победу
В перенесенном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги «Кривбасс» на выезде одолел «Черноморец».
Судьбу встречи решил единственный гол «в раздевалку». В компенсированное к первому тайму время забил Стецков.
После перерыва одесситы перехватили инициативу. Но надежды отыграться подпортило удаление Джеймса под конец игры.
«Кривбасс» набрал уже 18 очков и поднялся в верхнюю восьмерку. «Черноморец» с 10 пунктами остается в зоне вылета.
УПЛ, 7 тур
«Черноморец» – «Кривбасс» 0:1
Гол: Стецков, 45+1
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Джеймс, Путря, Белый (Гладкий, 78), Петько (Бобко, 78), Политыло, Брагару, Юсов (Кузык, 67), Наумец (Бадибанга, 46), Войтиховский (Кубемба, 46).
«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Стецьков, Вернидуб, Понедельник, Капич, Хомченовский, Татарков (Рябов, 77), Волошин (Устименко, 87), Микитишин (Задерака, 46), Дебелко.
Предупреждение: Волошин
Удаление: Джеймс
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