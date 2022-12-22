Вернидуб: «Судейство в УПЛ осталось на том же уровне, что и три года назад»

Тренер Кривбасса считает, что арбитры часто ошибаются

Юрий Вернидуб / Фото: УПЛ

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб высказался о судействе в УПЛ. Его цитирует пресс-служба криворожского клуба.

– Вы говорили, что уровень украинского футбола оставляет желать лучшего. Что в первую очередь вас неприятно удивляет?

– Я говорил о судействе. Я не был в стране три года, а оно не изменилось, осталось на том же уровне. К арбитрам очень много неприятных вопросов, и я не боюсь говорить об этом.

Что касается уровня соревнований, то хочу сказать следующее. Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война. Главное, что он проходит, и это не может не поднимать настроение

Ранее Вернидуб объяснил, почему Кривбассу сложно показывать хорошую игру в УПЛ. Команда идет на 8 месте в турнирной таблице.