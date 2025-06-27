Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин прокомментировал информацию о выплате московским Локомотивом компенсации за воспитание экс-игрока Шахтера Марка Мампасси. Его слова приводит «УФ».

Что касается денег – вряд ли мы их когда-либо получим. Эти негодяи пошли на принцип и засыпают ФИФА и УАФ новыми запросами, существует ли Мариуполь как субъект футбола. Поэтому и получили бан, так как все сроки оплаты нарушили.

Этот клуб подчиняется государственной корпорации РЖД, где, конечно, вся верхушка – ФСБшники под прикрытием. Для них заплатить долги украинскому клубу из Мариуполя – это признать, что Мариуполь – это украинский город, то есть равнозначно политической смерти. – сказал вице-президент Мариуполя.